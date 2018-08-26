Varto’da büyük değişim

VARTO
Kaymakamı ve Belediye
Başkanı Mehmet Nuri Çetin göreve gelir gelmez ilçenin alt ve üst yapı sıkıntılarının sona ermesi için talimat verdi. Belediye sokaklara parke döşeyip, kanalizasyon ve içme suyu
şebekelerini yenileyerek ilçede büyük bir değişime imza attı. Belediye tarafından yapılan çalışmalar sonucu Hürriyet mahallesi Ocaklı afet konutlarıyla Göltepe konutları ve İlçe Kaymakamlık hizmet binasının etrafı kilitli parke taşı ile döşendi. Yapılan çalışmalarda, 10 bin 737 metrekare kilitli parke taşı, 2 bin 506 metre beton bordür taşı ve bin 508 metre beton yağmur oluğu döşendi. İlçede kanalizasyon alt yapı şebekeleri gerek döşeme sisteminden kaynaklanan ve gerekse taşıyabileceği debi kapasite eksikliğinden dolayı sağlıklı çalışmıyor ve sürekli arıza veriyordu. Belediye, kanalizasyon alt yapı şebekelerinin yenilenerek uzun vadede hizmet sunmalarını sağlamak adına İller Bankası
'na alt yapı proje çalışmaları başlatıldı. İlçeye içme suyu sağlayan ana isale hatlarıyla bir kısım şebeke hatlarının asbest boru olması ve bu asbest boruların insan sağlığına olan olumsuzluklarının bir an önce ortadan kaldırılması için İller Bankasıyla görüşen belediye, 500 bin lira değerindeki 4 bin metre polietilen boru belediyeye hibesi sağlandı.