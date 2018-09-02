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uçuruma yuvarlandı

’ın Alaplı ilçesinde “” diye tabir edilen tarım aracının uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 2.9.2018 19:06
Pat Pat uçuruma yuvarlandı
Edinilen bilgiye göre, Alaplı-Yığılca Karayolu üzerinde seyir halinde olan , sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 15 metreden aşağıya yuvarlandı. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı. Uçurumda mahsur kalan 2 yaralı Alaplı Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılarak, 112 Acil ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
ilgili soruşturma başlatıldı.
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Pat Pat uçuruma yuvarlandı
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