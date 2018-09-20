Fındık bahçeleri gençleştiriliyor

DOKAP, Ordu Üniversitesi, Tarım ve Orman Müdürlükleri ile Fındık Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle yürütülen projeye 24 üretici katıldı. Proje Koordinatörü ve Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ali İslam, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin Samsun, Ordu, Trabzon ve Giresun'u kapsadığını söyledi.

Her ilde 6 örnek bahçede projenin uygulanacağını belirten İslam, yaşlanmış ve verimden düşmüş bahçelerin tekrar üretime kazandırılmasıyla daha yüksek verim elde edilmesinin amaçlandığını kaydetti.

ESKİ BAHÇELER YENİLENECEK

İslam, 30 yaşından daha eski bahçelerde yenileme yapacaklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bahçelerde söküm ve yeniden dikim yapılacak. Bahçelerin durumuna göre dikim metodu uygulanacak. Bahçeler tombul, foşa ve çakıldak çeşidiyle tesis edilecek. Sahil, orta ve yüksek kesimlere göre çeşit değişimlerine, arazinin durumuna göre karar verilecek. O bölgeye uygun çeşitlerle bahçeler tesis edilecek."

Projedeki amaçlardan birinin de mekanizasyonun önünü açmak olduğuna işaret eden İslam, işçilik maliyetlerini düşürmenin hedeflendiğini aktardı. İslam, 24 üretici bahçesinde projenin uygulanacağını belirterek, her üreticide 9 dekar olmak üzere 216 dekarlık alanda çalışılacağını kaydetti.

ÜRÜN KAYBI ÖDEMESİ VAR

Bahçelerin sökümünün bu yıl yapılacağını bildiren İslam, "Bahçeler bir yıl dinlenecek, önümüzdeki sonbaharda fidan dikimi gerçekleştireceğiz. Projede ürün kaybı ödemesi var, dekar başına 80 kilogram telafi edici ödeme yapılacak. 3 yıllık bir proje, bittikten sonra ikinci dilimi olarak 5 yıl daha uzatılması planlanıyor." dedi.

Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Aysun Akar ise projede hem verimi hem de kaliteyi artırma yönünde çalışmaların olacağını söyledi.

Projede enstitü olarak Giresun'un koordinatörlüğünü yapacaklarını aktaran Akar, "6 üreticinin bahçesinde hem söküm hem rehabilitasyon işlemleri yapılacak. Hem verimi hem de kaliteyi artıracağımızı inanıyoruz." diye konuştu.