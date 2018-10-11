1071 kutlamaları Ahlat’tan başladı

Malazgirt Zaferi
'nin 947. yıldönümü etkinliklerine katılmak üzere 26 Ağustos'ta Ahlat
'ta gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, ilçede bulunan dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı
olan tarihi Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etti. Ahlat programının ardından Malazgirt
ilçesine geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki konuşmasında Ahlat ilçesinde kurulması planlanan Cumhurbaşkanlığı Köşkü ile ilgili müjdeyi verdi. "Bu bir işaret fişeği" deyip Ahlat'a "Cumhurbaşkanlığı Köşkü" müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Bugün sabah Ahlat'taydık, tarihimizde çok önemli bir yeri olan bu güzel ilçemizde Selçuklu Meydan Kabristanı'nı ziyaret edip, Kuran-ı Kerim tilavetine ve duaya iştirak ettik. Ardından Çarho Mesire Etkinlik Alanı'nı arkadaşlarımıza bıraktık ve buraya alana geldik. Sağolsun sayın Bahçeli bir ziyaretinde 26 Ağustos'u konuşurken Ahlat'ı şöyle değerlendirirken güzel bir hatırlatmada bulundu. Dediler ki; 'Ahlat'a bir Cumhurbaşkanlığı Köşkü yakışır' Çünkü Sultan Alparslan
otağı oraya kurdu. Biz de varisleri olarak oraya böyle bir otağı inşallah kuralım. Bu gün vali ve belediye başkanımızla da görüştük. Onlar 1071 metrekare bir yer düşünmüşler, dedik ki olmaz. 1071 metrekare oturma alanı olur, bir de bunun çevre düzenlemesini yapacağız, en azından 5 dönüm. Belediye başkanımız da coştu 'Tamam biz bunu 10 dönüm yaparız' dedi. Şimdi orada inşallah böyle bir otağı merkezini yapacağız. Selçuklu mimarisi ile inşallah çok kısa zamanda onu da bitirip, geldiğimizde hem oraya uğrayacak, ondan sonrada Malazgirt'e geleceğiz. Bu bir işaret fişeğidir, inşallah sonu da hayır olur. CUMHURBAŞKANI'NIN ZİYARETİ AHLAT'A İLGİYİ ARTIRDI
AHLAT'TA daha önce yılda yaklaşık 10 bin ziyaretçi gelirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinin ardından Bu rakam bir ayda 10 bin kişiyi buldu. Anadolu'nun Orhun Abideleri olarak ta bilinen ve dünyanın en büyük Türk-İslam Mezarlığı olan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinin ardından 10 bin kişi ziyaret etti. Ağustos ayından itibaren Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı 10 bini aşkın ziyaretçi gezerken, geçtiğimiz yıllara oranla sadece bir ayda gelen ziyaretçi, yıllık ziyaretçi sayısına denk geldi. Önümüzdeki yıllarda ise 50 bini aşkın ziyaretçi bekleniyor.