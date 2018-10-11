Adilcevaz Belediyesi ‘Yol medeniyettir’ sloganı ile çalışıyor

ADILCEVAZ 'da sorun yaşanan yollara parke taşı döşemesi yaparak halkın hizmetine sunuldu. 2018 yılı öncesine kadar ilçede 200 bin metrekare parke taşı döşemesi yapıldı. Vatandaşların yaz aylarında toz ve topraktan, bahar ve kış mevsimlerinde ise çamurdan kurtaracak olan yolların en kısa sürede tamamlanması için yol yapım çalışmaları ara verilmeden sürdü. Belediye yürüttüğü çalışmalarla mahalle ve yollarda modern bir görüntü oluşturdu. AK Partili Adilcevaz
Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Adilcevaz'ı daha yaşanılabilir modern bir şehir haline getirmeyi amaçladıklarını ifade ederek, "Belediyemizin tüm imkânsızlıklarına rağmen halkımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmeye çalışıyoruz. İlçemizin en büyük sorunlarının başında gelen yol sorunlarını çözmek için farklı yerlerde çalışmalarımıza başladık ve birçok mahallemizde yol çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah belediye olarak halkımıza en güzel hizmetleri yapmak adına çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdüreceğiz" dedi.