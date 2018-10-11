Adılcevaz’da yatırım atağı

AK Parti Adilcevaz
Belediye Başkanı Necati Gürsoy
, ilçe halkının hizmetin en iyisine layık olduğunu belirterek, "Bu yıl Allah nasip ederse Sapantaşı civarına kapalı sistem sulama suyunu getireceğiz. Aynı zamanda Lal Çayı'nı bu sene yeniden söküp yapacağız. Hayalimdeki proje olan Baraj mevkisine gölet yapacağız. Bunun projesini planladık ve programa girdi. İnşallah bu projeyi bitirip Adilcevaz'a Bolu Abant benzeri bir mesire alanı kazandıracağız. Bu göletin yapımının tamamlanmasıyla birlikte burası hem görsel anlamda güzel olacak hem su taşkınlarını önleyecek hem de ilçemizde sulama suyu problemini kökünden halledeceğiz" dedi. Gürsoy, "Aygır Gölü'nden eskisi gibi arzu ettiğimiz şekilde artık sulama yapamıyoruz. Bu kapsamda Devlet Su İşleri ile görüşüp Erciş'te bulunan Akyuva Barajı'nın planlaması bitti ve bu sayede ilçemizde tarım yapılan bazı kesimleri sulama sahası içine alacağız. İlçemizin içme suyu yeterli değil bu nedenle 30 sene sonraki nüfusun bile içme suyu ihtiyacını karşılayabilecek şekilde isale hattı ve su depolarını tamamen yenileceğiz. Bu çalışmanın projelerini bitirdik ve ilçemizin tüm mahallelerine paket arıtmasını yaparak hemşerilerimize daha sağlıklı ve yeterli içme suyunu vereceğiz. Aynı zamanda bozuk olan yollarımıza 120 bin metrekare civarında parke taşını döşeyebilirsek ilçemizdeki yol problemini tamamen çözmüş olacağız. En büyük problemlerimizden biri Sapan taşı ve Selçuklu Mahallesi'nin yollarıdır. Bu yolların yapımına da en kısa sürede başlayacağız. İlçemizin sahil yolu için çok güzel aydınlatma projesi hazırladık. Bu projenin finans sorununu çözebilirsek inşallah en kısa sürede çalışmalarına başlayacağız. Adilcevaz çarşı merkezinde kentsel dönüşüm için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvuruda bulunduk ve uygun görüldü. Bu konuda teknik çalışmalarımız devam ediyor. Fakat bu proje uzun soluklu bir iş olduğundan dolayı zaman alacak. Bu projemizi de gerçekleştirebilirsek ilçemiz daha güzel bir görünüme kavuşacak" dedi. ADİLCEVAZ MARKA ŞEHİR OLACAK
Başkan Gürsoy, ilçe nüfusunu ve ekonomisini canlandıracak projeler üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Ayrıca ilçemizde turizmi ön plana çıkarmak için çalışmalara başladık. Hemşerimiz Cumali Birol ile birlikte ilçemizde bir dalış kulübü kurmayı düşünüyoruz. Dalış kulübü bölgemizde sadece ilk Adilcevaz'da olacak. Dünyada sakin şehir denen bir marka var. Dünya nüfusunun yüzde yirmisi durmadan geziyor. Bu insanlar genelde doğası güzel ve sakin yer arıyor. Bu kapsamda hazırladığımız dosya ile birlikte sakin şehir projesine başvurumuzu yaptık ve dosyamız İtalya'nın Milano şehrinde alt komisyondan geçti. Projemizin üst komisyondan da geçmesi halinde ilçemiz Ahlat ile birlikte sakin şehir olacak" diye konuştu. ADİLCEVAZ'A DOĞALGAZ MÜJDESİ
Merak edilen sorulara ve ilçede yapılması düşünülen projelere açıklık getiren Başkan Gürsoy, "İlçemizde bazı vatandaşlarımızın kafasında belediyemizin 100 milyon civarında bir borcunun olduğu söyleniyor. Fakat böyle bir şey söz konusu değil. Belediyemizin şuanda geçmiş dönemlerden kalan ve faiziyle birlikte 14 milyon civarında bir borcu söz konusudur. İlçemize 75 yataklı yeni bir hastane yapımı düşünülüyor. Doğalgaz konusunda ise ilçemize mutlaka doğalgaz gelecek. Tatvan'a gelen doğalgaz oradan Ahlat'a ardından da ilçemize kesinlikle gelecek" dedi.