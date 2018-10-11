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Adilcevaz’ın çehresi değişiyor

Giriş Tarihi: 11.10.2018
Adilcevaz’ın çehresi değişiyor
ADILCEVAZ ilçesindeki tarihi ve çevresindeki alana kurulacak olan seyir tepesi ve mesire alanının peyzaj çalışmalarında son aşamaya gelindi. AK Parti Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy'un girişimleri neticesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü, camilerin restorasyonu ve çevre düzenlemesi için proje hazırlayarak uygulamaya koydu. İlçe merkezinin girişinde bulunan ve 2016 yılında restorasyon ve çevre düzenlemesine başlanan yaklaşık 500 yıllık Tuğrul Bey Camisi ile yakınında bulunan ve 2010'da restorasyonu tamamlanarak ibadete açılan 700 yıllık Ulu Camii'nde devam eden çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte ilçenin girişi güzel ve estetik bir görünüme kavuşacak.
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Adilcevaz’ın çehresi değişiyor
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