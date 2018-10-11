Ahlat’a sıcak hava balonu

Sıvıl Havacılık Genel Müdürlüğü, balon uçuşlarının yaygınlaştırılarak ülke turizmine katkı sağlaması amacıyla Kapadokya'nın yanı sıra 9 ilde daha balon uçuşu yapılabilmesine yönelik çalışmalarını tamamladı. Sıcak hava balon taşımacılığının Burdur- Bucak, Denizli-Pamukkale, Adana
- Kozan, Bitlis
-Ahlat, Ankara- Polatlı, Afyonkarahisar-İhsaniye, Eskişehir-Seyitgazi, Samsun-Bafra, Aksaray-Ihlara'da da yapılabileceği tespit edildi. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, bu anlamlı çalışmalarla kutlu şehrin dünya turizmine açılma hamlesi olduğunu söyledi. 9 il ile birlikte Ahlat'ta da balon uçuşu yapılacak olmasının bölge turizmine olumlu katkı sağlayacağını ifade eden Başkan Çoban, "Sivil havacılığın özellikle bu bölgeyi de balon gezisi içerisine alması, aynı zamanda buradaki hem kültürel mirasımızı hem doğal güzelliğimizi en sağlıklı şekilde artık tanıma fırsatını insanlarımıza ve turizme sunma projesidir. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, balon uçuşlarının yaygınlaştırılarak ülke turizmine katkı sağlaması amacıyla Kapadokya'nın yanı sıra sıcak hava balon taşımacılığının Burdur- Bucak, Denizli-Pamukkale, Adana- Kozan, Bitlis-Ahlat, Ankara- Polatlı, Afyonkarahisar-İhsaniye, Eskişehir-Seyitgazi, Samsun-Bafra, Aksaray-Ihlara'da da yapılabileceğini tespit etti. Buradan teşekkürümü de iletmek istiyorum" dedi.