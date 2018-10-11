Ahlat’a trafo merkezi

AK PARTILI Ahlat Belediye
Başkanı A. Mümtaz Çoban
: "Enerji Bakanlığımız ile yaptığımız görüşmeler neticesinde ilçemize trafo merkezi kazandırdık" dedi. Ahlat
Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Ahlat'ta herhangi bir trafo merkezi bulunmaması nedeniyle civar ilçeler üzerinden elektrik enerjisi elde edildiğini hatırlatarak, "Ahlat'ta trafo merkezinin kurulması için uzun süredir bir çalışma içerisinde olduk. Gerçekten ilçemiz artık kalkınan, büyüyen, gelişen ve aynı zamanda tarım sektöründe de civar adresler içerisinde farklılık arz eden bir cazibe merkezine dönüştü. Bu vesileyle Ahlat'ın yeni bir enerji merkezine ihtiyacı vardı. Bu enerjiyi Ahlat'ta üretmesi gerekiyordu. Belki civar ilçelere de faydalı olma şansını da artık bununla yakalayacak. Bizde uzun süredir bunun mücadelesini veriyorduk. Dolayısıyla olumsuz hava şartları gibi olağan üstü hallerde elektriğin kesintiye uğramasıyla vatandaşlarımızın mağduriyetine de sebep olmaktaydı. Tamamlanan trafo merkezi ile ilçemiz rahat bir nefes aldı. Çiftçimiz, esnafımız kısacası Ahlatlı hemşehrilerim yeni trafo merkezi ile birlikte enerjiyi daha verimli kullanacak" dedi.