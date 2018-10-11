Alt yapıya neşter

HIZAN Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Bülent Hamitoğlu'nun ilçe genelinde başlattığı projeler kapsamında altyapı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından dere ıslahı yapılarak, yağmur ve sel sularından kaynaklı tıkanan menfezler temizleniyor. İhtiyaç duyulan alanlarda ise, yeni menfezler döşenerek daha sağlıklı ve uzun ömürlü olmaları açısından çalışmalar yapılıyor. Çalışmaların yakından takipçisi olduğunu söyleyen Başkan Hamitoğlu: "Hayata geçirdiğimiz projelerle Hizan
'ımızda bir ilke imza attık. Her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemize kalıcı eserler bırakmak için uğraş içerisindeyiz. İlçemizin dört bir yanında yapılan altyapı çalışmaları için vatandaşlarımızın biraz daha anlayış göstermelerini istiyoruz. Biten projelerle inanıyorum ki Hizan'ımız hem daha modern bir görünüm kazanacak hem de eski çalışmalara oranla çağ atlamış olacak" dedi.