Belediyeden 38 yeni işyeri

HIZAN'A modern bir görünüm kazandırmak için yapılan çalışmalar ile belediyeye ait eski ve imara uygunsuz bir şekilde yapılan dükkânlar yıkılarak yerine 38 adet yeni dükkân yapıldı. İnşaatı biten dükkânlara modern ve estetik açıdan güzel bir görüntü kazandırmak için kompozit kaplama yapıldı. Yeni yapılan belediye dükkânları ile ilgili konuşan Başkan Hamitoğlu, "Hayata geçirdiğimiz projeler ile ilçemize çağ atlatıyoruz. Manevi bir kimliğe sahip olan Hizan
'ımız yapmakta olduğumuz çalışmalarla hak ettiği yere kavuşuyor çok şükür. Güzel projelerimizden biri de eskimiş ve kötü bir görüntüye sahip olan belediye dükkânlarını yıkarak, yerine daha modern ve estetik açıdan güzel bir görüntü sağlayan 38 adet dükkân kazandırmak oldu. Bu proje ile hem dükkânları yeniledik, hem de dar olan yolu genişleterek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk" dedi.