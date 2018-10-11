Belediyenin girişimiyle ilçe doğalgaza kavuştu

BAŞKAN Alibeyoğlu göreve başladığında vaatlerinden bir tanesi olan, Güroymak
ilçesine doğalgaz getirilmesi projesini de gerçekleştirdi. Güroymak'ta ilk etapta Şirintepe, Haydar, Kümbet ve Bağlar mahallerine doğalgaz hattı döşendi. Doğu- Gaz Doğalgaz abone işlemlerini almaya başlarken, 1 ay içinde abone işlemlerini yapan konutlara doğalgaz verilmeye başlandı. Belediye
Başkanı Alibeyoğlu, "İlçe halkımız her şeyin en iyisini hak ediyor. İlçeye Doğalgaz getireceğimizi söylediğimizde vatandaşlarımız gelmez hayal olarak bakıyorlardı. Hayali gerçeğe çevirdik. Şimdiye kadar yapılmayan ve çeşitli hizmetlerden yoksun kalan ilçemiz için sosyal, ekonomik, doğa ve temiz bir yaşam için, verdiğimiz yoğun emekler sonucunda doğalgaz için abonelik aşamasına getirdik. Artık söz sırası ilçe halkımızda, bir an önce abone olalım, doğalgaza kavuşalım" diyerek doğalgazın hayırlı olmasını diledi.