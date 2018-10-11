Bölgenın en kapsamlı park projesı Tatvan’da

Yapımına 2015'te başlanan ve içeriğinde fitness, basketbol, tenis ve voleybol sahaları ile ahşap sosyal tesisler, büfeler, çocuk oyun grupları, yürüyüş ve bisiklet yolu barındırarak bölgenin en kapsamlı parkı olarak anılan İşletme Parkı
, 2016'nın Temmuz ayında tamamlanarak hizmete açıldı. Toplamda 52 bin metrekare alana kurulan İşletme Parkı'nda yürütülen yeşil alan
çalışması kapsamında 250 ağaç ve 12 bin bitki ekildiği belirtildi. Yeşil alan ve peyzaj çalışmalarına önem verdiklerini kaydeden AK Partili Tatvan
Belediye Başkanı Fettah Aksoy, "Şehir hayatında insanların mutluluğu, herkesin beğeneceği şekilde düzenlenmiş, yeşille, parklarla ve bahçelerle bezenmiş bir şehir dokusundan geçer. Bu sebeple çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarına ağırlık vererek şehrimize büyük ve modern bir yeşil alan kazandırdık" dedi. Çalışmalara 45 bin metreküp dolgu yaparak başladıklarını belirten Başkan Aksoy, "2015'te toprak dolgu çalışmaları ile başlattığımız sahil düzenleme birinci etap park projemizi 2016'nın Temmuz ayında tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk. İlçemizin yeşil alan eksiğini gidermenin yanında birçok yeniliği ve çeşitliliği içinde barındıran bir yaşam alanı sunan projemiz kapsamında park alanında basketbol, tenis ve voleybol sahaları, 155 adet oturma bankı bulunuyor" dedi.