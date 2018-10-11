Feribot parkı Tatvan’a güzellik kattı

AK PARTILI Tatvan
Belediyesi tarafından 22 dönümlük alan üzerine kurulan ve halka açık olan parkta 18 adet kamelya, bir adet çocuk oyun gurubu ve yetişkinler için de bir adet spor gurubu bulunuyor. Ayrıca park alanına 140 adet aydınlatma direği ile 100 adet oturma bankı yerleştirildi. İlçeye yeşil alanlar kazandırmaya devam ettiklerini söyleyen Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy
, "Feribot Parkı kurulumunda bize katkı sunan Bağcılar ile Beykoz belediyelerine teşekkür ederim" dedi. Halkın daha çok rahat edebilmesi için güzel alanlar oluşturmaya çalıştıklarını belirten AK Partili Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, "Van Gölü
Feribot İşletmesi Müdürlüğü ile Tatvan Devlet Hastanesi eski binası arasında Van Gölü'ne sıfır mesafede bir park alanı oluşturduk. İsmini Feribot Parkı olarak uygun gördüğümüz bu alan komple yeşillendirildi ve ara yürüyüş yolları yapıldı. Tatvan'a hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.