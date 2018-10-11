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Hizan kütüphanelerle donatıldı

Giriş Tarihi: 11.10.2018
Hizan kütüphanelerle donatıldı
HIZAN Kaymakamı ve Belediye Başkanı 'nun girişimleri ve talimatları sonucu ilçeye yeni kütüphaneler yapıldı. Hizan ilçesinde 4, yatılı bölge okuluna 4 adet Z kütüphane yapıldı. Yine ilçe merkezi halk kütüphanesi yeni yüze kavuşturulurken, aynı zamanda 3 adet Z kütüphane proje çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi. Bu arada, Kaymakam ve Belediye Başkanı Bülent Hamitoğlu'nun geleceğe ışık tutan çocuklara olan hassasiyetinden dolayı, Hizan Feqiye Teyran Parkı'nda bulunan 'de, kitap okuyan yada ders çalışan çocuklara sınırsız hizmetler sunuyor. Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılan Mihmander Kitap Kafe, hafta içi ve hafta sonu da hizmet veriyor.
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Hizan kütüphanelerle donatıldı
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