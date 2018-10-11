Mutki caddelerinde büyük değışım

Mutki
'de, özellikle kış mevsiminin ağır geçmesinden dolayı yolların yoğun tahribata uğraması üzerine Mutki Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Muhammed Serkan Şahin'in talimatıyla yapılan çalışmalar sonucu, ilçe merkezi yeni ve modern bir görünümüne kavuşturuldu. Mutki ilçe merkezinde yaşayan vatandaşların yıllardır en büyük sorunlarından biri de yol sorunuydu. Mutki Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Serkan Şahin'in talimatı sonucu, başlatılan proje kapsamında tüm sokaklara ve caddelere, okul bahçelerine, kaldırımlara 20 bin 9 metrekare kilitli parke taşı ve bordür döşenerek vatandaşların yaşam standartı yükseltildi. İlçede kullanılmakta olan yollar adeta vatandaşların ayağına toz değmeyecek hale getirildi. Yine çalışmalar kapsamında peyzaj çalışması da yapılarak, ilçe girişindeki refüjler ve kaldırımlar boyandı. Belediyenin çalışmaları sonucu, ilçede yaşayan ve ilçeye misafir olarak gelen vatandaşlara hoş bir görüntü sunuldu. Mutki Belediyesi Çay Bahçesi açıldı
MUTKI Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Serkan Şahin, Mutki Belediyesi tarafından yaptırılan çay bahçesinin açılışını yaparak vatandaşlarla birlikte sohbet eşliğinde çay içti. Burada açıklamalarda bulunan Muhammed Serkan Şahin, Mutki'de sosyal hayatı canlandırmak için ellerinden gelen her türlü imkanı değerlendirdiğini belirterek, "Çay bahçemizin açılışını vatandaşlarımızla birlikte yaptık. İnşallah vatandaşlarımızla burada sık sık bir araya gelip hem hasbihal edeceğiz, hem çayımızı içeceğiz. Böylece birlik ve beraberlik içerisinde vatandaşlarımızla birlikte bir organizasyon gerçekleştirmiş olacağız" dedi. Mutki'ye yeni alt yapı
MUTKI Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Serkan Şahin, Pınarbaşı Mahallesi'nde devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaş ve esnaflarla sohbet eden Şahin, daha modern Mutki için zaman kaybetmeden çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti. Geçtiğimiz Nisan ayında başlatılan altyapı yenileme çalışmaları kapsamında, 8 bin metre kanalizasyon hattı döşenmesinde sona gelindi. Alt yapı çalışmalarını yerinde inceleyen Şahin, projenin tamamlanmasıyla Mutki'nin büyük bir sorununun daha çözüme kavuşacağını söyledi.