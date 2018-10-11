Tatvan’a yeni belediye hizmet binası yapıldı

AYNI zamanda 2018 yılının ilk meclis toplantısına ev sahipliği yapan belediye yeni hizmet binası hakkında açıklamalarda bulunan AK Partili Tatvan
Belediye Başkanı Fettah Aksoy, "1970 yıllarında yapılan ve halen kullanılan eski belediye binasının ihtiyaçlara cevap verememesi, eski ve yetersiz olması sebebiyle yeni bir hizmet binası yapılması kararını aldık. Yeni belediye binası projesini 2015 yılı içerisinde ihale edildi. Yapımına 2016 yılında başlandı ve 2017 yılının son aylarında tamamlandı. 2018 yılı başında da yeni binamızda hizmet vermeye başladık" dedi. İlçe olmalarına rağmen ülke geneline örnek olabilen projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Aksoy, şunları söyledi; "Tatvan Belediyesi'ne yeni hizmet binasını 2018 yılı başında kazandırmış olduk ve aynı zamanda vadettiğimiz projelerimizden birisini de gerçekleştirmiş olduk. Hayata geçireceğimiz bu projemiz ile belediyeye sadece taştan bir bina kazandırmış olmadık, aynı zamanda ilçemizin imajına da katkıda sunmuş olduk. İlçemizin Esentepe Mahallesi'nde yapmış olduğumuz belediye yeni hizmet binası 14 bin metrekare alan üzerine kurulmuş ve 10 bin metrekare kapalı alana sahiptir. İçerisinde meclis salonu ile parti grup odalarının da bulunuyor. Halkın işlerini rahat bir şekilde yürütebilmesi için bazı birimlerimiz de eski binada hizmet vermeye devam ediyor. Tatvan, Türkiye'de örnek kent oluyor. Türkiye'ye rol model olan güzel hizmetlere ekibimizle birlikte imza atıyoruz. İnşallah, yeni binamızda da güzel çalışmalar yaparak, faydalı projeleri hayata geçireceğiz" dedi.