Tatvan’da tam donanımlı hayvan hastanesi kuruldu

TATVAN
ilçesinde yapımına 2016 yılında başlanan ve bir yıl içinde inşası tamamlanan hastane konumunda, tam donanımlı bir hayvan hastanesi kuruldu. Tatvan ilçe girişindeki Çağlayan Mahallesi'nde kurulan ve Tatvan Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi olarak hizmet veren tam donanımlı hayvan hastanesinin 5 bin metrekare alan üzerine kurulduğu ve 400 metrekare kapalı alana sahip olduğu belirtildi. Hayvan hastanesi olarak adlandırılan merkezin işlev anlamında bütün bölgeye hitap ettiğini söyleyen AK Partili Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, son derece önemli olan bu hizmete bütün belediyelerin öncelik vermesi gerektiğini belirtti. Aksoy, hayvanları yaşatmak için öncelikle hoşgörülü ve sevgi dolu olmak gerektiğini ifade etti.