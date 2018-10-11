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Yol yapım ve genişletme çalışmaları

Giriş Tarihi: 11.10.2018
Yol yapım ve genişletme çalışmaları
ADILCEVAZ Belediyesi ilçenin farklı yerlerinde yol yapım çalışmalarının yanı sıra yol genişletme ve istinat duvarı yapım çalışmaları yaparak vatandaşların mağduriyetlerini gidermiş oldu. Başkanı , ilçenin birçok yerinde farklı alanlarda çalışma başlattıklarını ifade ederek, "Belediye olarak halkımıza en güzel hizmeti götürebilmek adına imkansızlıklarımıza rağmen çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam ediyoruz. İlçemizin birçok yerinde sıkıntı yaşanan yollarımızı bitirerek halkımızın hizmetine sunduk" dedi.
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Yol yapım ve genişletme çalışmaları
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