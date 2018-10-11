Yol yapım ve genişletme çalışmaları

ADILCEVAZ Belediyesi ilçenin farklı yerlerinde yol yapım çalışmalarının yanı sıra yol genişletme ve istinat duvarı yapım çalışmaları yaparak vatandaşların mağduriyetlerini gidermiş oldu. AK Partili Adilcevaz Belediye
Başkanı Necati Gürsoy
, ilçenin birçok yerinde farklı alanlarda çalışma başlattıklarını ifade ederek, "Belediye olarak halkımıza en güzel hizmeti götürebilmek adına imkansızlıklarımıza rağmen çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam ediyoruz. İlçemizin birçok yerinde sıkıntı yaşanan yollarımızı bitirerek halkımızın hizmetine sunduk" dedi.