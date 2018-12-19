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Tarihi Peynirciler Çarşısı restore ediliyor

Giriş Tarihi: 19.12.2018
Tarihi Peynirciler Çarşısı restore ediliyor
Van Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Peynirciler Çarşısı'nda restorasyon çalışmalarına başladı. Tarihi yapısına uygun bir şekilde yapılan çarşı yaklaşık 4 milyon TL'ye mal olacak. Van otlu peynirinin tanıtımı ve kente ait marka değerlerin yaşatılması için çalışan Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet dönemine ait olan Tarihi Peynirciler Çarşısı'nı baştan aşağı yeniliyor. Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen restorasyon çalışmasıyla fiziki şartları yetersiz olan ve hijyen açısından risk taşıyan çarşı, yapılan çalışmalar sayesinde hem modern bir görüntüye kavuşacak, hem de Van'ın meşhur otlu peynirinin marka değerini yükselterek dünya standartlarına taşıyacak. Projenin Büyükşehir Belediyesi'nin 2018 yılı çalışmaları içinde önemli bir yer aldığını belirten Vali Zorluoğlu, kaynağın Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi'nden temin edildiğini ifade etti. Daha önce Tarihi Peynirciler Çarşısı'nda sağlık şartlarına uygun olmayan bir ortamda peynirciler ile birlikte hizmet veren sakatatçılar içinde ayrı bir çarşı kuruldu.
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Tarihi Peynirciler Çarşısı restore ediliyor
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