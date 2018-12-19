Tuşba, dünyada en fazla yeşil alan kazandıran belediye

BUGÜN NELER OLDU

Doğuve Güneydoğu Anadolu'da bir benzeri olmayan birbirinden güzel 20 park yaparak, Türkiye genelinde 4 yılda en fazla ve en geniş yeşil alan kazandıran AK Partili Tuşba Belediyesi bu çalışmalarıyla dünyada kısa sürede en fazla yeşil alan kazandıran belediye olma unvanına sahip oldu. Bir sahil kenti olma farkındalığını ilk kez Vanlılara tattıran Tuşba Belediyesi sahil kültürünün insan ve kent ile birlikte ekolojik sistemin bir parçası olduğu bilinci ile İskele Mahallesi Van Denizi sahilindeki çalışmaları ile metruk, çöplük, bataklık alanlarını projelendirerek sosyal ve kültürel tesislerin yanı sıra mesire alanları, halk plajı, spor tesisleri, tarımsal projeler, parklar ve yeni modern yaşam alanlarına dönüştürerek Turizm açısında yeni çekim ve cazibe merkezleri oluşturmaktadır.