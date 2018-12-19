Van Gölü’nün temizliği için 100 milyon TL’lik yatırım

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Ekolojik belediyecilik naraları atan HDP'li belediyeler tarafından adeta kaderi ile baş başa bırakılan Van Gölü için Kayyum Belediyesi harekete geçti. Eski Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Murat Zorluoğlu'nun talimatları doğrultusunda Van Gölü'nde meydana gelen kirliliğin başlıca nedenlerinden biri olan eski arıtma tesisinin yerine 100 milyon TL yatırımla 1 milyon nüfusa yetecek modern bir arıtma tesisi yapımına başlandı. Projenin tamamlanması ile birlikte evsel ve endüstriyel atık suların oluşturduğu kirliliğin Van Gölü'ne dökülmesi engellenirken halk sağlığı ve ekolojik denge de korunacak.Van Gölü'nün, Türkiye'nin ve dünyanın en önemli göllerinden biri olduğunu vurgulayan Zorluoğlu, "Mevcut arıtma tesisi yaklaşık 30 yıl önce yapılmış ve ihtiyacı karşılayamıyor. Ne yazık ki buraya gelen atık suyun ancak üçte biri arıtılıyor, geri kalan üçte ikisi ise direk göle akıyor. Hızla artan nüfusu da göz önünde bulundurursak bu durum kapalı havza olan Van Gölü için ciddi bir sorun teşkil ediyor. Biz tüm bu olumsuzlukları inşallah ortadan kaldıracak yeni arıtma tesisimizin ihale sürecini tamamlayarak yapımına başladık. Proje için gerekli olan 100 milyonluk maddi kaynağı da İller Bankasından aldık. Kentin 40 yıllık ihtiyacını karşılayacak ve 1 milyon nüfusa yetecek projemize güneş enerjisi tesisini de entegre ettik" dedi. "Projeyi hazırlayanlara ve katkı sunanlara teşekkür ediyorum" diyen Zorluoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu proje tamamlandığında şu anda Van denizinin en önemli kirletici durumunda olan Tuşba ve İpekyolu ilçelerimizdeki sorun bütünüyle sona ermiş olacak ve Van denizi de büyük bir kirlilikten kurtulmuş olacak. Ben gelecek nesillerin bugün bu projenin içerisinde olan ve bu projeye destek veren herkese dua edeceklerine inanıyorum." Proje ile çevre dostu koku giderme üniteleri de oluşturularak tesise yakın alanlarda bulunan yerleşim yerlerinin etkilenmesinin önüne geçilecek. Ayrıca biyogaz ve güneş enerjisi üretim birimleri sayesinde tesisin enerji tüketimindeki giderleri de VASKİ'ye yük olmaktan çıkarılacak.Arıtma tesisi çıkış suyu Van Gölüne verilmeden önce suda bulunan bakteri ve virüslerde dezenfeksiyon prosesi ile uzaklaştırma işlemi yapılarak, arıtma tesisinde kurulacak Sürekli Atıksu İzleme istasyonu ile 7/24 anlık ölçümler Çevre ve Şehircilik Bakanlık sunucularına gönderilecek.