Van Kent Müzesi tarihe ışık tutacak

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İmarve şehircilik anlamında önemli çalışmalar gerçekleştiren Van Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda kentin turizm ve kültürel potansiyelini tanıtmak için de örnek çalışmalara imza atıyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında kent hafızasının yansıtılacağı "Van Kent Müzesi" projesinde de sona gelindi. Kentin tescilli ayakta kalmış ender yapılarından biri olan Endüstri Meslek Lisesi binasında yapılan Müze, yaklaşık 8.5 dönüm arazi üzerine inşa edildi. Yavaş yavaş son halini alan kent müzesinde, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle çekim merkezi olan Van'ın kültürel kimliğine ait birçok eser sergilenip koruma altına alınacak. Yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılacak olan müzede ayrıca Evliya Çelebi başta olmak üzere seyyahların gözünden Van anlatımı yansıtılacak.Müze'nin kent ve bölgenin tanıtımına büyük ölçüde katkı sunacağını ifade eden eski Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Murat Zorluoğlu, amaçlarının sadece bir müze inşa etmek değil, kente bir cazibe merkezi kazandırmak olduğunu söyledi. Kent Müzesi projesinin tarihi bir öneme sahip olduğunun da altını çizen Vali Zorluoğlu, "Van'ın geçmişten günümüze kültürel, sosyal ve kısmen ekonomik yaşamına izlerin yansıtılacağı mekân, yerli yabancı misafirlerimize, hemşerilerimize, çocuklarımıza ve gençlerimize çok büyük bir katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı. İçerisinde, ilin edebiyat ve kültür hayatına önemli katkı sağlayan kitapların, makale ve araştırmaların dijital olarak erişilebileceğini de anlatan Zorluoğlu, canlı, yaşayan dinamik bir müzeyi halkın hizmetine gireceğini söyledi.