Çarşamba’ya 85 milyon TL yatırım

BUGÜN NELER OLDU

103 milyon TL 2019 yılı bütçesi ile dikkatleri üzerine çeken Çarşamba Belediyesi 2018 yılını dolu dolu geçiriyor. Kentsel dönüşüm çalışmaları, Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı (Millet Bahçesi), yeni şehir köprüsü, eğitim yatırımları ve sosyal belediyecilik hizmetleriyle örnek oluyor. Borçlanmadan hizmet edebilen Çarşamba Belediyesi güçlü mali yapısı ve mali disiplinini ile örnek oluyor.Çarşamba Belediyesi olarak 2018 yılında yatırım yönünden bereketli ve hizmet dolu bir yıl yaşadıklarını söyleyen Belediye Başkanı Dündar, "Bu yıl 85 milyon TL nin üzerinde bir yatırım gerçekleştiriyoruz. Çarşamba Belediyemiz tamamen bütçe disiplini içerisinde borçlanmadan ve popülizme gitmeden kendi mali yapısıyla hizmet ediyor. Belediyemizin bütçesini sıkı mali disiplinle kullanarak bu yatırımları yapıyoruz. 2004 yılında devraldığımız Belediyenin o tarihte 3-4 milyon yıllık geliri, 30 milyondan fazla borcu vardı. Böyle bir mali yapıdan hiç borçlanmadan hizmet edebilen 103 milyon bütçesi olan bir yapıya kavuştuk. Gelirlerinin yüzde 90 dan fazlasını yatırıma dönüştürebilen mali disiplini sağlamış, borçlanmadan hizmet edebilen bir belediyeyiz. Bu anlayışla yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.Devam eden önemli çalışmalara da değinen Başkan Dündar, "Kentsel Dönüşüm çalışmaları kapsamında iki bölgede 224 adet konutun inşaatına devam ediyoruz. Bu konutları tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettikten sonra açılan yeni alanlarda inşaatlara devam edeceğiz. Halk sahipleriyle büyük ölçüde anlaştık. 2019 yılında da tamamen rızaya dayalı bir çalışma ile kentsel dönüşümü devam ettireceğiz. Yeşilırmak üzerine yaptığımız ve tamamlamak üzere olduğumuz Yeni Şehir Köprüsü'nü de önümüzdeki ay hizmete açacağız. Çarşamba'mızın tüm köylerinde yaptığımız yol çalışmaları ile rekor kırıyoruz. Son beş yılda mahallelerimizde yaklaşık 500 kilometre yol yaptık. Yine hayırseverinin belediyemiz olduğu eğitim yatırımları yaptık. Sosyal belediyecilik yatımlarına önem veriyoruz. Yeni yılda yeni projelerle yolumuza devam edeceğiz" dedi.