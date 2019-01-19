Çarşamba’ya ‘Kanal Parkuru’

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SAMSUN'UN Çarşamba İlçesi'nde Yeşilırmak Millet Bahçesi projesinin bir parçası olan ve Çarşamba Doğa ve Tarih Turizmi Güzergahı üzerinde bulunan kanal parkuru çalışmaları 200 dönüm alanda devam ediyor. Bin 200 metre uzunluğunda 140 metre genişliğindeki parkurun bağlantı yolları, saha, kazı ve dolgu çalışmaları tamamlanıyor.Yeşilırmak kanal parkuru tamamlandığında Türkiye'nin en donanımlı tesislerinin Çarşamba'da olacağını açıklayan Belediye Başkanı Dündar, "Yeşilırmak Kanal Parkuru projesi Türkiye Kano Federasyonu Başkanlığı ve belediyemiz arasındaki ortak protokol ile yapılıyor. Parkurun yol, saha, kazı ve dolgu çalışmaları belediyemiz tarafından hızla tamamlanıyor. Yeşilırmak kıyısında daha önceden kontrolsüz, düzensiz olarak kullanılan kum, çakıl alınan bu alanların Maliye Bakanlığı tarafından belediyemize tahsisi sonrası buraları değerlendiriyoruz. Türkiye'de ilk olacak bir çalışma. Burada bütün su sporlarının yapılabileceği uluslararası standartlarda müsabakaların yapılabileceği bir parkuru Çarşamba Belediyesi olarak hazırlıyoruz. 4-5 aydır devam eden çalışmalarımızın sonuna geldik. Akabinde Kano Federasyonu Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın destekleri ile burada kalıcı olacak tesislerin yapımına inşallah başlanacak. Ülkemizin önemli nehirlerinden birisi olan ve memleketimizin zenginlik kaynağı olan Yeşilırmak kıyısı üzerinde işin tabiatına doğasına uygun olarak bu bölgeye uluslararası bir su sporları merkezini, bir kanal parkuru kazandırmış olacağız" diye konuştu.Kanal Parkuru projesinin Çarşamba şehir merkezinden Beylik Merkezi Tarihi Ordu Köyü'ne kadar Yeşilırmak kıyısı boyunca devam eden 15 kilometrelik güzergahtaki çalışmaların bir parçası olduğunu kaydeden Başkan Dündar, "Bu bölgeyi doğa ve tarih turizmine açmak istiyoruz, buna yöneliik çalışmalar yapıyoruz. Çarşamba şehir merkezinden 15 km sonrasında Ordu Köyü'müz var. Burada tarihi Ordu Köyü Cami'miz, Ordu Kalemiz ve Hasan Gazi Türbemiz var. 15 kilometrelik bu güzergahı bir bütün olarak planlayarak buraları tarih ve doğa turizmine kazandırmak istiyoruz" dedi.