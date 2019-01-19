Gönül seferberliği... Gönül belediyeciliği

BUGÜN NELER OLDU

13 MAYIS 2018'DE görevi devralan Belediye Başkanı Hamit Kılıç öncülüğünde başlayan çalışmalar, alınan ve hayata geçirilen kararlar, ortak akla verilen değer ile takdir toplayan Bafra Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında alışılagelmiş uygulamaların dışında, çözüm odaklı hizmetleri ile adından söz ettiriyor. Ağustos ayı içerisinde cenaze işlemlerinin ücretsiz olma kararını hızlı bir şekilde meclisten geçirerek uygulamaya koyan Bafra Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde ortaya koyduğu hizmetler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık altını çizdiği gönül belediyeciliğine örnek olarak gösteriliyor. Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ın talimatı ile süratle hayata geçirilen ve cenaze sahiplerinin acılı gününde yanlarında olmayı amaçlayan taziye çadırı hizmeti ile bu güne kadar 366 cenaze sahibinin acılı gününde destek verildi. Sosyal belediyecilikteki hassasiyetini Aşevi hizmetinde de yansıtan Bafra Belediyesi her gün 150 Hane- 1000 kişiye yemek dağıtıyor. Özel araçlarla İhtiyaç sahiplerinin evlerine kadar götürülen yemekler aşevinde tüm sağlık koşullarında ve uzman personel tarafından hazırlanıyor.