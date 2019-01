Kavak doğalgazla ısınacak

BUGÜN NELER OLDU

Yaklaşık üç ay sonra ilçeye ulaşması beklenen doğalgaz hattını gezerek inşaat alanında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi alan Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Günümüzün modern ve çevreci yakıtı doğalgazı artık çok yakın bir tarihte ilçemizde kullanmaya başlayacak sevincimiz çok büyük" dedi. Gazı Kavak'a ulaştıracak hat üzerinde oluşturulan ekiplerin yoğun bir tempoda çalıştıklarını ve doğalgazın adım adım Kavak'a yaklaştığını belirten Başkan Sarıcaoğlu, "Doğal gazla buluşmamıza artık çok az bir zaman kaldı. Bu benim ilçeme verdiğim en önemli ve en büyük sözümdü. Halkıma hayırlı olsun. 2019 sonunda evlerde kullanım başlayacak" diye konuştu. Başkanlığı döneminde ilçenin her alanda çok ciddi hizmetlerle buluştuğunu hatırlatan Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Cumhurbaşkanımız ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüze koyduğu hedeflerden asla sapmadan bugünlere geldik. Bundan sonra da yine halkımızla el ele kol kola her zaman ki gönül belediyeciliği anlayışımızla çok daha büyük hedeflere ulaşacağız " dedi. Önümüzdeki kış doğalgazın ilçede ev ve iş yerlerinde kullanımının sağlanacağını anlatan Sarıcaoğlu, bu yatırımla Kavak'ın sanayileşme başta olmak üzere birçok alanda daha hızlı bir gelişim süreci içine gireceğini kaydetti. Sarıcaoğlu şöyle konuştu:"2014 seçimi çalışmalarımızda halkımıza 'İktidarın gücünü Kavak'la birleştireceğiz' diye söz vermiştik. Şükürler olsun ki bu sözümüz gerçekleşti. Doğalgazın ilçemize gelmesi hususunda bizlerden desteğini esirgemeyen Başta AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Çiğdem Karaaslan olmak üzere milletvekillerimiz Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Yusuf Ziya Yılmaz ve Ahmet Demircan'a binlerce kez teşekkür ediyoruz. Bu yatırımla ilçemizin geleceği daha aydınlık olacak. Doğalgazı ilçemizde OSB'de bulunan tesisler de istiyor. Ayrıca doğalgaz gelir gelmez yatırım sözü veren işadamları var. Çünkü bu yakıt işyerleri için tasarruf açısından çok önem arz ediyor. Doğalgazın ilçemize büyük faydası olacak. Gerek ısınma gerekse sanayimiz açısından her yönüyle ilçenin kaderini değiştirecek." Kavak'ta sanayileşmenin hızlı bir biçimde yol aldığını ve Organize Sanayi Bölgesi'nde doluluk oranının yüzde 80'lere yaklaştığını belirten Başkan Sarıcaoğlu, "Kavak'ın ekonomik yönden kalkınmasını sağlamak ve işsizlik sorunu çözmek için verdiğimiz mücadele sonunda OSB'deki tesis sayımız bugün 26'ya ulaştı. Şimdi bu yıl ilçemizin doğalgazla buluşması ile bu sanayi yatırımlarının daha artmasını bekliyoruz. Bunun içinde yeni bir OSB bölgesi oluşturmak için harekete geçtik. İlçemizde yatırım yapacak girişimcilere her türlü desteği sağlıyoruz. Önümüzdeki beş yıl içinde Kavak'ı 2 OSB'si ve onlarca fabrikası olan bir sanayi kenti yapmayı hedefledik" dedi.