Tarihi yarımadada restorasyon başladı

BUGÜN NELER OLDU

ÜNYE Belediye Başkan Vekili Mehmet Yaşar Sezgül ve Başkan Yardımcısı Orhan Gürel çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı. 4 tanesi tescilli eser olmak üzere 12 adet bina bulunan yarımadada yapılardan 3'ü ticari işletme, 7 tanesi ise konut olarak kullanılıyor. 1 milyon 150 bin lirası Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, 385 bin lirası ise Ünye Belediyesi tarafından karşılanan proje tamamlandıktan sonra adada; 1 adet seyir amaçlı iskele, 1 adet tarihi acısu çeşmesi, 1 adet sanat sokağı, 1 adet çömlek fırını, 1 adet turizm danışma ofisi, 3 adet mini plaj, 1 adet WC ve duş alanı yapılacak. Proje ile birlikte 4 adet seyir dürbünü bölgeye monte edilerek, ziyaretçilerin güneşin doğuşunu seyretme imkânı sunulacak.Proje kapsamında yapı malikleri ile yapılan görüşmeler doğrultusunda bölgede turizm işletmelerin sayısında yüzde 300'lük ve istihdam alanında ise yüzde 950 artış sağlanacak. Burunucu Yarımadası'nda bulunan binaların geleneksel ve özgün mimari dokusu göz önünde bulundurularak cephe iyileştirmesi ve sokak sağlıklaştırması yapılacak. Proje ile adanın turizme kazandırılması sağlanacak, yöresel ürünlerin tanıtıldığı ve kültürün yaşatıldığı bir alan oluşturularak kent ekonomisine girdi sağlanacak. Ünye Belediyesi Kültür yolu 2. etap projesi içinde yer alan çalışma ile özgün mimari yapı yeniden oluşturulacak. Proje ile kaybolmaya yüz tutmuş 3 adet tescilli yapı restore edilecek, 7 adet yapıda ise dış cephe iyileştirme işlemleri yapılacak. Yine bölgede bulunan 1 adet tarihi çeşme acı su hattı bağlanarak ziyaretçilerin kullanımına sunulacak. Ayrıca bölgede bulunan bir adet çömlek fırını eski haline uygun şekilde yeniden inşaa edilerek yöresel el sanatlarından biri daha kent turizmine kazandırılacak. Yarımadada inşa edilecek olan turizm danışma ofisinde başta Ünye olmak üzere Ordu'nun tamamı ile ilgili bilgi ve materyaller ziyaretçilere sunulacak.