Tekkeköy AK belediyecilikle büyüdü

BUGÜN NELER OLDU

Tekkeköy'ün AK Belediyecilikle buluşmasıyla birlikte çehresinin değiştiğine vurgu yapan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "İlçemizi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere örnek olan belediyecilik anlayışıyla buluşturduk. Bugün ilçemizin ulaşmış olduğu bu gelişimin değişimiz ve büyümenin mimarı dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'dır. Rabbim bizleri Cumhurbaşkanımıza ve vatandaşlarımıza mahcup etmedi. Bizlerde almış olduğumuz bu kutsal emaneti bizden sonrakilere en iyi şekilde bırakabilmek için mesai kavramı gözetmeksizin çalışmaya emek harcamaya yeni projeler ile hizmetler üretmeye devam edeceğiz" dedi.Tekkeköy Belediyesi 2019 yılında da adından söz ettirecek projelerle geleceğe hazır. Tekkeköy'de yeni projelerin yeni yılla birlikte ard arda sıralanacağının müjdesini veren Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Önceki yıllarda olduğu gibi 2019 yılı ve sonrasındaki yıllarda da ilçemizde örnek projeler hayata geçirmeyi hedefliyoruz" dedi.Spora ve sporcuya desteğin yanında alt yapı çalışmalarının devam ettiğine dikkat çeken Başkan Togar, "İlçemizde her alanda sporun ve sporcunun desteklenmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Sporcularımız ve gençlerimiz için birçok spor tesisi yaparak hizmete sunduk. Önümüzdeki yıl içinde de ilçemize bir stat kazandırmak için projelerimizi hazırladık. İlçemiz gençliği ve sporla ilgi faaliyet yürüten vatandaşlarımız ile futbolcularımız için en kısa zamanda ilçe stadyumumuzu tamamlayarak hizmete sunacağız" ifadelerini kullandı.İlçe ekonomisine ve sosyokültürel yapısına en büyük kazancı sağlayacak olan üniversite ve öğrenci yurdunun ilçeye kazandırılması noktasında önemli mesafe kaydedildiğini vurgulayan Togar, "Fakülte ve öğrenci yurdu hayalimize adım adım yaklaşıyoruz. Tekkeköy'e bir fakültenin açılması gerekliliğini her platformda vurguladık. Hastane projemizden sonra ikinci hayalimiz olan fakülte ve öğrenci yurdu projelerimizi 2019 yılında ilçemize muhakkak kazandıracağız. Önümüzdeki süreçte ilçemize bir fakülte ve 2 bin kişi kapasiteli bir öğrenci yurdunu kazandırma noktasındaki ilk adımı yaklaşık 10 dönüm arazi üzerine Aşağıçinik mahallemizde attık. 2019 yılında bakanlığımız inşallah o bölgede yurdun temelini atıp inşaat çalışmalarına başlayacak. İlçemiz sağlık, spor, kültür, tarih, eğitim, doğa gibi birçok farklı alanlardaki kazanımlarının yanında artık öğrenci şehri de olacak" ifadelerini kullandı.İlçenin girişinin Tekkeköy'ün tarihini sergileyecek biçimde düzenleneceğini belirten Togar, "İlçemizin girişine Osmanlı ve Selçuklu şehri olan ilçemizin tarihini anımsatan bir giriş yapacağız. Herkes ilçemize girdiğinde buranın yapısını anlayacak. İlçemizi keşfetmek tarihi, doğal, kültürel ve turistlik güzelliklerimizi görmek için heyecan duyacak" dedi. İlçe ile ilgili yeni projelerle müjdelerin ard arda geleceğini paylaşan Togar, "Önümüzdeki süreçte birçok önemli gelişmeler ve projeler peş peşe gelecek. Tekkeköy'de değişim bizimle başladı dedik ve bu süreç her alanda devam edecek" diye konuştu.İLÇEDE her alanda hizmet verecek bir külliyenin inşa edileceğine dikkat çeken Togar, "Yine önümüzdeki süreçte ilçemize bir külliye inşa edeceğiz. İçerisinde konferans salonları, kurs odaları, sergi salonları, üstünde cami olan bu projemiz ile ilçemizin en büyük eksikliğini gidermiş olacağız" şeklinde konuştu.MILLET Bahçesi Projesinin hayat bulması noktasında ilk aşama olan yer tahsisi işlemlerinin yapıldığına vurgu yapan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Yüz dönüme yakın yemyeşil ağaçlarla kaplı bir arazi üzerine Avrupa Birliği hibesiyle yapmayı planladığımız Millet Bahçesi projemizin ilk adımlarını attık. Arazinin tahsis işlemleri yapıldı. İlçemiz Kurtuluş mahallesi sınırları içerisinde bulunan 100 bin metrekareye yakın bir alanda planladığımız Millet Bahçesi projemiz ilçemize nefes aldıracak. Konum olarak Tekkeköy'ü tepeden gören yemyeşil ağaçlar arasında yer alacak Millet Bahçesi içinde masal ormanı da yer alacak. Aileler hoş vakit geçirirken çocuklarımız da alanda eğlenebilecekler. Projemiz artık uygulama aşamasına geldi" diye konuştu.ÇAY mahallesindeki sanayinin şehrin merkezinde kaldığına dikkat çeken Başkan Togar, "Çay mahallemiz sınırları içerisinde hizmet veren sanayi esnafımızı artık kendilerine ait bir siteye taşıyacağız. 59 işyerinden oluşacak yeni bir Küçük Sanayi sitemizde son aşamaya geldik. Görüntü kirliliğinin giderilmesi ve sorunların ortadan kaldırılmasının yanında ihtiyaç duyan vatandaşlarımız sanayide halletmesi gereken tüm işlemlerini aynı site içinde halledebilecek. Tüm sanayi esnafının aynı alanda bir sitede toplanması hem sanayicilere hem de ondan hizmet alacak kişilere birçok avantaj sağlamış olacak. Önümüzdeki süreçte küçük sanayi site projemizi hayata geçireceğiz" dedi.