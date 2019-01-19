Yenilenebilir enerji sistemlerinde dev adım

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Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Trabzon Karakaya içme suyu tesisleri üzerinde kod farkından kaynaklanan basıncı azaltmak üzere kullanılan maslak ve basınç kırıcılar yerine TİSKİ ve özel sektör işbirliği ile geliştirilen elektrik üretim sistemi pilot uygulaması başarılı bir şekilde sonuçlanınca projenin yaygınlaştırılması kararlaştırıldı. TİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 2 yıl AR-GE çalışmaları neticesinde Trabzon'a kazandırılan yüksek bulanıklıklarda çalışabilen 3 aşamalı paket tip Karakaya İçme Suyu Arıtma Tesisinde 100kW elektrik üretimi kapasitesine sahip kod farkından kaynaklanan basıncı azaltmak üzere kullanılan, maslak ve basınç kırıcılar yerine monte edilen sistem hakkında bilgi veren Trabzon Büyükşehir Belediye başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu "Burada kurmuş olduğumuz sistem toplamda 400 KWA elektrik üretim kapasitesine sahip olmakla birlikte ilk etapta deneme amaçlı 100 KWA elektrik üretimi gerçekleştirildi. Türkiye'de ilk defa kod farkından kaynaklanan basıncı azaltmak üzere kullanılan maslak ve basınç kırıcılar yerine, uygulaması yapılan Hidroelektrik Santral modeli sayesinde, kayıp olan hidrolik enerji potansiyeli aktif hale getirerek, yenilenebilir enerji sistemleri açısından önemli bir adım attık. Bu uygulama su kanal idarelerinin finansmanı açısından da önemli bir model olabilecek niteliktedir. Koda farkı olan her şebekeye uygulanabilir bir sistem. İlk yatırım maliyeti düşük olan bu model ile düşük elektrik üretim kapasitesine sahip noktalardan da verim alınabilecektir. Trabzon da yüzlerce noktaya uygulamayı düşündüğümüz sistemin, geliştirilmesi halinde üretilen enerji ile Trabzon sokak ve parklarının aydınlanma ihtiyacı tamamen giderilebilecek durumdadır" diyen Gümrükçüoğlu; başarıya ulaşan bu sistemin atık su, kanalizasyon ve yağmur sularında da uygulanması için AR-GE çalışmalarına TİSKİ tarafından devam ettirildiğini belirtti.