Ardahan'a talih kuşu

Yıllardır birlikte çalıştıkları LC Waikiki şirketinin Doğu ve Güneydoğu illerinde işletme açacağını öğrenen Mehmet, Ertan ve Erhan Polat kardeşler "Ardahan'a da yatırım yapalım" teklifinde bulundu. Teklifi kabul eden şirket yetkilileri, bu yatırıma onay verdi. Uzun yıllar İstanbul'da ünlü tekstil şirketlerine iş yapan ve Ardahan Hanaklı olan Erhan Polat, "Memleketimize borcumuzu ödemek için risk alıp, yıllar sonra geri döndük. Şimdilik 50 çalışanımızla üretime başladık. Yıl sonuna kadar bu sayıyı 100'e çıkaracağız. 2020 yılında hedefimiz çalışan sayısının 500'e çıkması" diye konuştu.





BU YATIRIMLARIN ARTMASI İÇİN DESTEK OLUYORUZ



Göreve başladıktan sonra eğitim ve iş olanaklarının yaratılması konusunda ilde seferberlik ilan eden Ardahan Valisi Mustafa Masatlı:

* Türkiye'nin her bir köşesi bizim için aynı değerdedir. Göreve başlar başlamaz eğitimde Türkiye ortalamasının son sıralarında yer alıyorduk. Yaptığımız çalıştaylar, okuma seferberliğinin önemli etkisini gördük. Hem LGS sınavları hem de üniversiteye girişlerde gözle görülür bir artış oldu. Bu başarının önümüzdeki yıllarda daha da artması için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. İş alanlarının yaratılması konusunda da teşviklerimiz oluyor. Bir şekilde bu ilden göç etmiş Ardahanlı iş insanlarının kendi illerine yatırım yapmaları için devletin bütün olanaklarını seferber ediyoruz. İstihdama katkısı olacak çalışmalar için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları bizi de cesaretlendirdi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığımız, İŞKUR ve diğer kurumlarla eş güdüm içerisinde çalışıyoruz. Polatlar Tekstil'in kendi illerine yatırım yapmaları diğer iş adamlarını da teşvik eder. Yapılan çalışmalar bu tür yatırımlar için bir başlangıç. Önümüzdeki yıllarda bunların daha da artmasına dönük gece gündüz çalışıyoruz.





BORCUMUZU ÖDEMEK İSTİYORUZ

* Mehmet Polat: İstanbul'da yüzlerce insana iş verdik. Memleketimize borcumuzu ödemek için buradayız. Biz işsizliğin, aşsızlığın ne demek olduğunu biliyoruz. İstanbul'a çalışmak için göç ettik. Daha sonra iş yeri açmaya karar verip, açtık.* Ertan Polat:İstanbul'da 1997 yılında kendi atölyemizi açarak iş hayatına atıldık. Memleketime yatırım yapma hayalim her zaman vardı. LC Waikiki'nin yatırım yapacağını öğerince biz öneride bulunduk. Yıllardır çalıştığımız şirket bizim bu heyecanımızı görünce, 'tamam' diyerek start almamızı sağladı. Daha sonra İŞKUR'la ve Ardahan Valimiz Mustafa Masatlı ile görüştük. Bize her türlü desteği verdiler. Fabrikada dikim, ütü, ve paketleme servisleri kurduk. Bizim bu girişimimiz ve çabamız Ardahan dışında yaşayan diğer iş insanlarına da teşvik edici olur.

* Erhan Polat: 1989 yılında İstanbul´a giderek tekstil işine başladım. Her zaman hayallerim vardı, kendi memleketimde böyle bir iş yeri açmak. Ardahan´da atölye açmak için LC Waikiki ile görüşme sağladım. Görüşmelerim sonucunda LC Waikiki yetkilileri biz Anadolu´yu, Doğu'yu daha çok destekliyoruz diyerek olumlu karşıladılar. Her şeyi netleştirdikten sonra Ardahan´a geldim İŞKUR Müdürlüğüyle de yaptığım görüşmeler sonucunda iş yerini açmaya karar verdim. Benimle beraber 3-4 tane kalifiye elemanımızla birlikte İŞKUR üzerinden almış olduğumuz arkadaşlara işi öğreterek atölyemizde dikim, ütü ve paketleme yapacağımız erkek üst giysisi ürünlerini direk olarak LC Waikiki´ye göndereceğiz.Hedefim 100 çalışana ulaşmak. İlerleyen zamanlarda bu sayıyı 500´e kadar çıkararak memleketimin insanlarına faydalı olmayı düşünüyorum.

10 YIL DEVLET KARŞILAYACAK

Devletimin yatırım projelerinin desteklenmesi noktasında önemli avantajlar sağladığını dile getiren Ardahan İŞKUR İl Müdürü Ahmet Sonkaya ise şunları söyledi: Kurumumuz ile Polatlar Tekstil arasından işbirliği kapsamında yüzde 50 istihdam garantili olarak açılacak erkek üst giysileri kursunu başlattık. Yaklaşık 536 saatlik bir program uyguladık. Günde 8 saat esasına göre 67 gün eğitim sürecek. Bu süre sonunda kursa gelenlerin mevzuata göre yüzde 50'si işe alınıyor. Ancak işveren, 'tamamını alacağız' dedi. Bölgemiz teşvik bölgesi kapsamında olduğu için 10 yıl SSK pirimleri devlet tarafından karşılanacak.