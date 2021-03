Çarşamba’da dev projeler

Çarşamba Belediyesi, Karadeniz turizmine katkı sunmak ve ilçenin güzelliklerini herkese tanıtmak adına dev projelere imza atıyor. Çarşamba'nın gelişimine katkı sağlamak ve ilçeye yeni sosyal alanlar kazandırmak için pandemi döneminde de çalışmalarına devam ettiklerini belirten Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Karadeniz'in ilk "Trap- Skeet Atıcılık Poligonu", Kaykay ve Paten Parkuru ve Hürriyet sahilimize yapacağımız mesire alanı ile Çarşamba bir cazibe merkezi olacak dedi. Başkan Doğan, "Bölgemizi kalkındırmak ve vatandaşlarımıza yeni sosyal alanlar kurmak adına pandemi döneminde de çalışmalarımız devam ediyor. Hürriyet Sahilinde yapılacak mesire alanımız için imzalarımızı attık. İnşallah yakın bir zamanda sahil bölgemize birçok etkinlik merkezini içinde barındıran güzel bir tesis inşa etmiş olacağız. Karadeniz Bölgemizin ilk ve tek "Trap-Skeet Atıcılık Poligonu" için de çalışmalarımız başladı. Yeni kurulacak poligonumuz sadece ilçeye değil, bölgeye hitap edecek konseptte olacak. Gençlerimizin sosyal faaliyetlerini desteklemek ve ilçeye farklı spor alanları kazandırmak amacıyla oluşturulan Kaykay ve Paten Parkurumuzun da çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Çarşambamız için durmadan, yorulmadan çalışmayı sürdürüyoruz. Projelerimiz şimdiden ilçemize ve bölgemize hayırlı olsun"Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ilçe turizmine katkı sunmak ve Çarşamba'nın güzelliklerini ortaya çıkarmak adına Hürriyet mevkiinde bulunan 50 hektarlık alana B tipi mesire alanı yapacaklarını söyledi. Oluşturulacak alanda her yaş grubundan insanın keyifli vakit geçirebileceği, sosyal faaliyetlere katılabileceği, kendini geliştirebileceği alanlar sunulması planlanıyor. Çarşamba'nın güzelliklerini herkese tanıtacak dev proje için imzalar atıldı. Hürriyet Mesire Alanında; Kır lokantası, yürüyüş yolları, amfi tiyatro alanı, çocuk oyun parkları, tıbbi ve aromatik bitki bahçeleri, karavan kamp alanları, gençlerin ve sporseverlerin doğa sporları, plaj sporları turnuvaları, festivaller gibi birçok etkinliğe katılabilecekleri bir alan kurulması hedefleniyor. Konuya dair açıklamalarda bulunan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Hürriyet Mesire alanımız fıstık çamları ile kaplı ve deniz kıyısında çok geniş bir kumsala sahip olması sebebiyle Karadeniz Bölgesi içinde örneğine rastlanmayacak bir konuma sahiptir. Biz de bu güzellikleri ortaya çıkartmak için çalışıyoruz. Mesire alanımızı, bölgemizin ve ülkemizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak alana ve ülkemiz standartlarına yakışır, modern şekilde revize yaparak bölgemiz insanlarına kazandırmayı hedefliyoruz. Çarşambamızın turizmi ve gelişimi için her zaman çalışmaya devam ediyoruz. Sahiliyle ormanıyla Samsunumuzun cennet köşelerinden olan Hürriyet Sahilimizi ve ormanımızı turizme kazandırıyoruz. 500 bin metrekarelik alanda konaklama, piknik ve karavan park alanları oluşturmayı planlıyoruz. Türkiye'nin en büyük aromatik bitki alanlarından birisi de yine burada olacak. Orman Genel Müdürlüğümüzle imzaları attık. Memleketimize hayırlı olsun" diye konuştu. Karadeniz Bölgesinin ilk ve tek "Trap-Skeet Atıcılık Poligonu" için çalışmalara başladıklarını belirten Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, 43 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulan Trap-Skeet Atıcılık Poligonu' nun sadece ilçeye değil, bölgeye hitap edecek konsepte olacağını söyledi. Belediye Başkanı Doğan, "Çarşamba Belediyesi olarak 43 bin metrekarelik bir alan üzerinde yapımına başladığımız "Trap-Skeet Atıcılık Poligonu", Karadeniz Bölgemizde ilk olma özelliği taşıyor. Spora ve sporcuya yönelik her türlü desteğimizi, her zaman sürdüren bir anlayışla hizmet etmeye devam ediyoruz. Bu manada bölgemize kazandırdığımız bu yeni tesisin haklı gururunu yaşıyoruz. Çarşambamız ata sporlarımızdan biri olan atıcılık sporuna meraklı bir ilçe. Oluşturduğumuz bu yeni tesis ile birlikte atıcılık sporu ile ilgilenen sporseverlerimiz güvenli ve huzurlu bir şekilde atış çalışmalarını burada yapabilecekler. İnşallah tesisimiz tamamlandığında farklı illerimizden birçok sporsever poligonumuza gelerek antrenmanlarını yapabilecek, düzenlenen müsabakalarda yarışma imkanı bulabilecekler." Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba için yeni yatırımların hız kesmeden devam edeceklerini belirterek yapımına başlanan projelerin ilçeye ve bölgeye hayırlı olmasını diledi.Çarşamba Belediyesi olarak gençlere yönelik her türlü faaliyeti desteklediklerini ifade eden Belediye Başkanı Halit Doğan, "Gençlerimizin keyifli zaman geçirebilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri alanlar oluşturmak her zaman önceliğimiz. Bu kapsamda Adapark mevkiisinde bin 200 metrekarelik bir alanda Kaykay ve Paten Parkurumuzu hayata geçirmek için çalışmalarımıza başladık. İki bölümden oluşacak parkur alanımız hem büyük yaş gurubu profesyonel sporcuların hem de becerilerini geliştirmek için çalışan küçük yaş grubundan çocukların uğrak noktası olacak. Parkur alanımızda kaykay ve patenin yanı sıra adrenalin sporunu seven, akrobasi bisikleti tutkunu gençlerimiz de pedallarını çevirme imkanı bulacaklar. Kaykay, paten ve akrobasi bisikleti tutkunlarımız güvenli bir şekilde parkurumuzda çalışabilecekleler" dedi.