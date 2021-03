Terme’de pandemi çalışmalarına tam not

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, koronavirüs (Covid-19) pandemisine yönelik çalışmalarıyla gönüllere dokunuyor. Pandemi sürecinde Terme Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yaklaşık 9 bin aileye gıda yardımı yapıldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından da dezenfekte çalışmaları periyodik olarak tüm kamu kurum ve kuruluşlarını halkın yoğun kullandığı alanları kapsayacak şekilde yapılıyor. Terme Belediyesi ilçe sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarının her daim yanlarında olmak için sosyal yardım faaliyetlerini ve halk sağlığına yönelik dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Sadece belirli günlerde değil de yılın 365 günü farklı alanlarda sosyal yardım faaliyetleri yürüttüklerini ifade eden Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Bizler yılın belirli günlerinde sosyal yardım faaliyetleri yürüten bir belediye değiliz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren yılın 365 günü her alanda sosyal yardım faaliyetleri yürütmekteyiz. Pandemi sürecinde her koşulda vatandaşlarımızın yanındayız. Sosyal belediyecilik sözle değil icraatla yapılır. Biz sosyal belediyeciliği sözde değil özde uyguluyoruz" dedi.PANDEMININ ilk gününden itibaren hijyen konusunda büyük hassasiyet gösterdiklerini ifade eden Başkan Kılıç, "Covid-19 tedbirleri kapsamında ilk günden itibaren ilçemiz genelinde dezenfekte çalışmaları için 500.000 litre ortam dezenfektanı, 25 milyon litre sokak dezenfektanı kullanılmıştır. Gerek kurumumuz çalışanları gerekse halkımız için 650.000 maske dağıtımı gerçekleşmiştir. Pandemi süresince tüm kamu kurumları, okullar, camiler ve halkın yoğun kullandığı park, bahçe sokak ve caddelerimiz, ilçemizin marka değeri olan yol üstü tesislerimiz periyodik olarak dezenfekte edilmektedir" dedi.Belediyecilik anlamında örnek bir yönetim anlayı- şı sergilediklerini belirten Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "İlçemizde yaşayan tüm halkımızın en iyi şartlarda hayatını idame ettirebilmesi için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Özellikle ihtiyaç sahibi ailelerimize ayrı bir hassasiyetle yaklaşıyor ve her durumda yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Yiyecek, giyecek, sağlık, gıda, eğitim, barınma ve daha birçok yardımında bulunuyoruz" diye konuştu.