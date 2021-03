Tekkeköy ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle gıda ihtiyacı olanlara, sıcak yemek ihtiyacı olanlara, ilaç ve eczane ihtiyacı olanlara, hastaneye gitmek için araç ihtiyacı olanlara belediye olarak destek vereceklerini açıklayan Tekkeköy Belediyesi Başkanı Hasan Togar, "Tüm imkanlarımızı seferber ettik. Belediye olarak halkımızın vatandaşımıza bu süreçte sınırsız destek veriyoruz" dedi. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, pandemi sürecinin başladığı Mart ayından bu yana sosyal belediyecilik hizmetlerine ağırlık verdiklerini söyleyerek "Tekkeköy Belediyesi olarak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yasakların olduğu saatlerde ihtiyaç sahiplerine tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Bunun için Tekkeköy ilçemizde vatandaşlarımız ihtiyaç duydukları her konuda, yaşadıkları her sıkıntıda belediyemizi arayabilir. Tekkeköy Belediyesi bu süreçte Tekkeköy ilçesi halkımızın her konuda emrine amadedir" dedi. Başkan Togar, "İlçede vatandaşlarımıza maske, eldiven, dezenfektan dağıtımı yaptık. Pazar yerleri ve işletmelerde hijyen için ilaçlama yaptık vatandaşlarımızın sağlığı için gerekli denetimleri sıkı bir şekilde uyguluyuruz" dedi.