Bursa'da trafik kazası: 1 ölü

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Berk Arı'nın kullandığı 16 FUN 426 plakalı otomobil, Bursa-Yalova yolu Ovaakça Mahallesi mevkisinde elektrik direğine çarptı.
Araçta sıkışarak ağır yaralanan Arı, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. 112 Acil Servis ekipleri, Arı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Arı'nın, çalıştığı iş yerinin sahibine ait otomobili TÜVTÜRK araç muayene istasyonuna götürdüğü, kazanın dönüşte meydana geldiği öğrenildi.