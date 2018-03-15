Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Kayseri Bölge Haberleri > Karaman Belediyesinden peyzaj çalışması

Karaman Belediyesinden peyzaj çalışması

Karaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kent genelinde peyzaj düzenlemelerine hız verdi. Özellikle kentin giriş noktaları ve refüjlerde yer alan yeşil alanlarda ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışmaları yürütülüyor.

İHA Kayseri Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2018 10:41
Karaman Belediyesinden peyzaj çalışması

Son yıllarda yapılan büyük yatırımlarla Karaman'ın daha modern bir şehir haline gelmesi için çalıştıklarını ve yeşil alanlarıyla da daha yaşanabilir bir şehir olmayı hedeflediklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, "Karaman Belediyesi olarak kent estetiğine büyük önem veriyoruz. Bunun için şehrimizin dört bir yanında düzenlemeler yapıyoruz. Son olarak Sanayi Köprülü Kavşağı, Alparslan Türkeş Bulvarı ve Seyir Teraslarında kent vizyonunu daha yeşil, ferah ve estetik hale getirecek peyzaj çalışmalarına başladık. Ekiplerimiz bu alanlara göze hitap edecek farklı ekim tarzında çalı grubu bitkiler, çiçekler ve ağaçlar dikiyor. Daha yeşil bir Karaman ve vatandaşlarımızı daha fazla yeşil alanla buluşturmak için çalışıyoruz. Ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışmalarına bu yıl yine aralıksız devam edeceğiz" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Karaman Belediyesinden peyzaj çalışması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN