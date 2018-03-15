Karaman Belediyesinden peyzaj çalışması

Son yıllarda yapılan büyük yatırımlarla Karaman'ın daha modern bir şehir haline gelmesi için çalıştıklarını ve yeşil alanlarıyla da daha yaşanabilir bir şehir olmayı hedeflediklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, "Karaman Belediyesi olarak kent estetiğine büyük önem veriyoruz. Bunun için şehrimizin dört bir yanında düzenlemeler yapıyoruz. Son olarak Sanayi Köprülü Kavşağı, Alparslan Türkeş Bulvarı ve Seyir Teraslarında kent vizyonunu daha yeşil, ferah ve estetik hale getirecek peyzaj çalışmalarına başladık. Ekiplerimiz bu alanlara göze hitap edecek farklı ekim tarzında çalı grubu bitkiler, çiçekler ve ağaçlar dikiyor. Daha yeşil bir Karaman ve vatandaşlarımızı daha fazla yeşil alanla buluşturmak için çalışıyoruz. Ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışmalarına bu yıl yine aralıksız devam edeceğiz" dedi.

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