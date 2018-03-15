Kocasinan Belediyesi yeni pazar yerleri belirledi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, her fırsatta pazar esnafını ziyaret ettiklerine dikkat çekerek, "Talepler doğrultusunda bölge sakinlerin daha rahat bir alanda alışveriş yapabilmesi için mahallede yeni açık alan pazar yeri oluşturduk. Gerek pazarcı esnafının daha iyi koşullarda vatandaşlara hizmet vermesi noktasında, gerekse vatandaşların daha hijyenik ve daha konforlu ortamlarda alışveriş yapabilmeleri adına bu çalışmalara büyük önem veriyoruz. Yaptığımız çalışmalar, bölge sakinlerimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Açık alan pazar yerindeki yerleşim planı ve satış yapacak esnaf için kura çekimi Kocasinan Belediyesi seminer salonunda gerçekleştirildi. Kura çekimine, Kocasinan Belediyesi Zabıta Müdürü Şaban Yakupoğlu, Meyveciler, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Zekerya Kaya ve pazarcı esnafı katıldı.

Yapılan kura çekiminin hayırlı olmasını dileyen Zabıta Müdürü Şaban Yakupoğlu, pazar esnafının görüşünü alarak çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Yeni pazar yerimiz vatandaşlarımıza ve esnafımıza hayırlı olsun" dedi.