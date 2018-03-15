Kocasinan'da öğrenciler milli değerlerle yetişiyor

Kocasinan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, Kocasinan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Kasım Herdem, milli eğitim şube müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Öğrencilerin milli birlik ve beraberlik duygularını daha da pekiştirmek amacıyla düzenlenen program, bölge yarışmalarında birinci olan 12 öğrencinin katıldığı en güzel İstiklal Marşı okuma yarışmasıyla başladı. Yarışmada öğrencilerin birbirinden güzel performanslarıyla duygu dolu anlar yaşanırken jüri üyeleri puanlamada zorlandı. Yarışmaya katılanlar; ezbere okuma, vurgu ve tonlamayla okuma, jest ve mimikleri kullanma, duraklamaları uygun okuma, şiir diline uygun okuma, ses tonunu ve nefesini ayarlama, kelimeleri doğru ifade etme, ses ve müzik uyumu, sahne hakimiyetive öğrencinin kıyafeti olmak üzere değerlendirildi. İstiklal Marşı Okuma Yarışması'nda puanlama sonucunda finale kalan ortaokullar arası birinci Huriye Eren Ortaokulu öğrencisi Yağmur Tezcan, ikinci Salih Avgın Paşa Ortaokulu öğrencisi Sena Solakça, üçüncü ise Emel Tarman Görme Engelliler Ortaokulu öğrencisi Rabia Kökkaya oldu. İlkokul sıralamasında ise birinci Cevdet Sunay İlkokulu öğrencisi Efsa Karaca, ikinci Gazi Osmanpaşa İlkokulu öğrencisi Rabia Varol, üçüncü ise Mehmet Ali Bakkaloğlu öğrencisi Mehmet Efe Koçer oldu.

Çanakkale şiirlerini en güzel okuma yarışmasında ise öğrenciler, Çanakkale şiirlerini en güzel şekilde okumaya çalıştı. Sonrasında da dereceye giren öğrencilere çeşitli ödül ve armağanlar verilmesiyle program sona erdi.