Mehmetçik'e "Sevgi Melekleri" ile destek

Okul Müdürü Gören: "Hedeflediğimizin çok daha üstünde bir gelir sağladık. Çocuklarımızın en çok paylaşmakta zorlandığı şeylerdir aslında oyuncaklar ama söz konusu askerlerimiz ve vatanımız olduğu zaman onlar da bu konuda bize destek oldu. En sevdikleri bebeklerini Mehmetçik için bağışladılar"

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde anaokulu öğrencilerinin anneleri, Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla hazırladıkları örgü bebekleri satarak, gelirini Mehmetçik Vakfına bağışladı.

Bünyan Mehmet Alim Çınar Anaokulu öğrencilerinin anneleri, "Sevgi Melekleri Projesi" kapsamında ördükleri 45 oyuncak bebeği, sosyal medya üzerinden satarak 3 bin 250 lira gelir elde etti.

Okul Müdürü Duygu Gören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların paylaşmakta en çok zorlandığı şeylerin oyuncakları olduğunu söyledi. Velilerle birlikte "Sevgi Melekleri Projesi" başlattıklarını aktaran Gören, şöyle konuştu:

"Akademik başarılarının yanı sıra topluma değer veren, ahlaki değerleri olan, yardımlaşmayı ve paylaşmayı seven bireylerin yetişmesini önemsediğimiz için velilerimizle böyle bir proje başlatmaya karar verdik. Velilerimiz bu projeyi duydukları ilk andan itibaren bizlere maddi ve manevi desteklerini esirgemedi. Annelerimiz 2 haftada 45 oyuncak bebek ördü. Bebeklerimizin tamamını sattık. Satıştan toplam 3 bin 250 lira gelir elde ettik. Gelirimizin tamamını da Mehmetçik Vakfına bağışladık."

Duygu Gören, Zeytin Dalı Harekatı'na Türkiye'nin dört bir yanından destek verildiğini, kendilerinin de buna katkı sunmak için bir araya geldiklerini vurguladı.

"Mehmetçik'e küçük bir katkımız olsun diye bu yola çıktık." diyen Gören, "Hedeflediğimizin çok daha üstünde bir gelir sağladık. Çocuklarımızın en çok paylaşmakta zorlandığı şeylerdir aslında oyuncaklar ama söz konusu askerlerimiz ve vatanımız olduğu zaman onlar da bu konuda bize destek oldu. En sevdikleri bebeklerini Mehmetçik için bağışladılar. Anneleri ördükleri bebekleri kendi çocuklarına verebilirdi, kendi çocukları da bu oyuncakları istemelerine rağmen bir başkasına vererek paylaşmış oldu." ifadelerini kullandı.

Velilerden Fatma Gül Dilek ise proje ile çocuklarına hem vatan sevgisini aşıladıklarını hem de askerlere destek olduklarını söyledi. Öğrencilerden Ceyda Yücel de annelerinin askerler için oyuncak bebek ördüğünü belirtti.