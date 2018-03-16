Kayseri'den Mehmetçiğe bin bayraklı selam

Etkinlik, Kartal Şehitliğinde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından öğrenciler, tarihte ve bugün varlığını sürdürmüş olan 16 Türk devletinin bayrağı ile Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda bin öğrenci giydikleri kırmızı ve beyaz şapkalarla bayrak koreografisi yaptı. Öğrenciler daha sonra Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde marş söyledi.

Programla ilgili açıklamada bulunan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, öğrencilerle gurur duyduğunu dile getirerek, "Onlar yarınımızı, istikbalimizi emanet edeceğimiz gençlerimiz. Onlar Çanakkale ruhuyla, 15 Temmuz ruhuyla, Zeytin Dalı ruhuyla hareket ediyor. Gençlerimizin o ruha sahip olduğunu görmek bizleri gururlandırıyor. Var olsunlar diyoruz, kendilerine ve öğretmenlerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Etkinlik için yalnızca 10 gün çalıştıklarını belirten Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Selçuk Erdem ise, "Gençlerimiz manevi, milli yönden o kadar dolu ki, yeter ki biz onlara ufuk gösterelim. Bu iki haftalık sürede milli ve manevi değerler üzerinde müthiş bir gelişme oldu. Ayrıca bu sürecin eğitime de olumlu yansıması oldu. Bu çalışmalar çocuklarımızın derslerine bile yansıdı, o nedenle mutlu olduk" ifadelerini kullandı.



75 YILLIK LİSE

2 bin 400 öğrencisi bulunan Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 8 bölümüyle öğrencilere pratik eğitim vermekte ve ara eleman yetiştirmektedir. Eski adı 'Sanat Okulu' olan lise eğitim hayatına başladığı 75 yıldan bu yana yaklaşık 23 bin mezun verdi. Lisede, ilk kurulduğu yıldan bu yana, eğitim atölyelerinde bizzat öğrencilerin yaptığı ürünler piyasa değerinde satışa sunulmakta ve öğrenciler için gelir oluşturulmaktadır.