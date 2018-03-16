Kocasinan Belediye Başkanı'ndan belediye atölyesine ziyaret

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Muammer Kılıç, Kocasinan Belediyesinin elektrik, boya, marangoz, kaynak, yağlama, motor atölyeleri ve benzin istasyonunun bulunduğu alanda çalışmaları kontrol eden Başkan Çolakbayraktar, işçilerle sohbet etti.

Atölyelerin hizmet kalitesini artırdıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayraktar, "Kocasinan bölgesinde yaşayan vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verebilmek için gece-gündüz demeden yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu çerçevede atölyemizde, Kocasinan Belediyesi bünyesinde bulunan tüm araç ve iş makinelerinin gerekli bakım ve onarımlarını düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda da bazı ürünlerin üretimini yapıyoruz. Özellikle ağır bakım ve onarım gerektiren araçları da burada revize ediyoruz. Öte yandan önümüzdeki aylarda daha yoğun çalışacak araçlarımızın bakımları yapıp, hazır hale getiriyoruz. Atölyemiz, büyük bir sanayi sitesi gibi çalışıyor. Böylelikle atölyemizde belediyemizin ihtiyaçlarını karşılayarak Kayseri ve Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlıyoruz. Titiz ve özverili bir şekilde çalışan işçilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.