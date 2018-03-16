Niğde’de planlanan yatırım ve projeler görüşüldü

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında düzenlenen toplantı İl Özel İdaresi toplantı salonunda yapıldı. Bu tür toplantıların Niğde'nin gelişmesi ve kalkınması amacıyla yapılan yatırım ve projelerin koordinesinin sağlanması açısından oldukça önemli rol oynadığına vurgulayan Vali Şimşek, "Uygulanan ve devam eden projelerde gelinen nokta ve yatırımlarda sağlanan fiziki gerçekleştirmeleri masaya yatırıp, bu projelerin uygulanmasındaki eksiklikler üzerinde durarak, bu sorunların çözümü noktasında istişarelerde bulunacağız" dedi.

Yeni Adalet Sarayı, yeni Cezaevi yapım işi, 3. OSB, Enerji İhtisas Bölgesi, Atık Su Arıtma, 7000 kişilik Stadyum yapımı, merkez spor salonu yapımı, spor kompleksi ve sporcu fabrikası yapım işi, Niğde Bor Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulumu, patates teşviki, Hükümet Konağı yapımı, Çamardı Hükümet Konağı yapım işi, Bolkar Kış ve Doğa Sporları Merkezi, Kültür Han Projesi, Ecemiş Suyunun Niğde içme suyunda kullanılması, Çiftlik İleri Biyolojik Arıtma Tesisi, 400 yataklı Devlet Hastanesi ve 35 ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin yapım işi, Ankara Niğde Otoyolu, Hızlı Tren çalışmaları, Andaval Lojistik Merkezi, hemzemin geçit projeleri, Aktaş köyü üstgeçit yapım işi ve il genelinde yapılması planlanan üst geçitler gibi konuların gündem maddelerini oluşturduğu toplantı proje sunumları ile devam etti.

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Vali Yardımcıları Adnan Türkdamar, Ekrem Aylanç, Cemil Kılınç, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Nebol, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şevket Katırcıoğlu katıldı.

Toplantı, ekonomik ve sosyal gelişmelerin değerlendirilmesi ile son buldu.