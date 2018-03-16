Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Kayseri Bölge Haberleri > Yozgat'ta trafik kazası : 6 yaralı

Yozgat'ta trafik kazası : 6 yaralı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

İHA Kayseri Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2018 13:35
Yozgat'ta trafik kazası : 6 yaralı

Kaza sabah saatlerinde Sorgun'a bağlı Çiğdemli Beldesi yakınlarında meydana geldi. Kadışehri ilçesinden Sorgun istikametine gitmekte olan Selçuk E. yönetimindeki 06 DJ 4552 plakalı otomobil Çiğdemli Beldesi yakınlarında aşırı hız nedeniyle virajı alamayarak yol kenarından bulunan Ali Sungur'a ait olduğu öğrenilen evin samanlık duvarına çarparak durabildi.

Kazada sürücü ile birlikte aynı araçta bulunan Yakup Ç., Elvan B., İlknur E., Taner D ve İkra Naz E. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Yozgat'ta trafik kazası : 6 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN