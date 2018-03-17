2. yarıda herkes can derdinde

BUGÜN NELER OLDU

Avrupa hedefinde emin adımlarla yoluna devam eden Kayserispor'da Başkan Erol Bedir, deplasmanda ateş hattındaki Konya'yla karşılaşacaklarını hatırlatarak, kalan 9 maçın sürprizlere gebe olduğunu söyledi. Bedir, sarı kırmızılı takımın Avrupa hedefinden sapmadığını belirterek, "Hedeflerimiz konusunda bir sapmamız yok. İlk yarıdan kötü değiliz. Beklentiler yüksek ama ligin 2. yarısında herkes can derdinde. Bu saatten sonra rakibimizin kim olduğu, kimle oynadığımız önemli değil. Önemli olan, oynadığımız karşılaşma sonrası hanemize kaç puan yazdığımız" diye konuştu.