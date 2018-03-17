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Bilim Merkezi ilçe ilçe geziyor

MEHMET UZEL Kayseri Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 17.3.2018
Bilim Merkezi ilçe ilçe geziyor
Kayseri Bilim Merkezi "Bilim İçin Her Yerde" sloganıyla ilçelere de açıldı. Merkez, ilçelerdeki ilk etkinliğini Hacılar Kadın ve Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirdi. Kayseri Bilim Merkezi'nce her hafta bir ilçede yapılacak olan etkinliklerde farklı yaş gruplarına hitap eden atölye çalışmaları yer alacak. Hacılar Kadın ve Gençlik Merkezi'nde Benim DNA'm, Ressam Robot, Güneş Saati, Çizgi İzleyen Robot gibi bilimsel deneyler yapıldı. Merkezin ilçelerdeki etkinlikleri 15 Mart'ta Develi, 22 Mart'ta Yahyalı, 29 Mart'ta da Yeşilhisar ile devam edecek.
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Bilim Merkezi ilçe ilçe geziyor
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