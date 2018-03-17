Develi ve Yahyalı’da yeni hizmet binaları açıldı

BUGÜN NELER OLDU

Vali Süleyman Kamçı, Develi ve Yahyalı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yeni hizmet binalarının açılış törenlerine katıldı. Develi'deki açılışta konuşan Vali Kamçı, ilçenin gıda, tarım ve hayvancılık hizmetlerini daha iyi koşullarda yerine getirebilmek için 1 milyon 148 bin TL yatırım ile inşa edilen yeni hizmet binasının hizmete açıldığını ifade ederek, yeni hizmet binasının ilçeye ve ilimize hayırlı olmasını diledi. Develi'deki açılışının ardından Vali Kamçı, Yahyalı'daki açılışa katıldı. Vali Kamçı, burada yaptığı konuşmada, yeni hizmet binası ile ilçe ekonomisi için son derece önemli olan tarım ve hayvancılık faaliyetlerini yürüten çiftçilere ve üreticilere daha modern koşullarda hizmet verme imkanına kavuşmuş olunacağını ifade ederek, hizmet binasının hayırlı olmasını temenni etti.