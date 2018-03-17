Engelliler Dağ ve Kayak Festivali 30 Mart’ta

BUGÜN NELER OLDU

Erciyes Kayak Merkezi'nde sürekli olarak etkinlikler olacağını ve aktivitelerle misafirleri ağırlamaya devam edeceklerinin altını çizen Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, "Mart sonunda artık gelenekselleştirdiğimiz bu sene 8. defa yapacağımız ülkemizdeki tek 'Engelliler Dağ ve Kayak Festivali' organizasyonunu yapacağız. 30 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında ülkemizin muhtelif şehirlerinden gelecek kardeşlerimize ve yurtdışından gelecek engelli misafirlerimize Erciyes'te birkaç günlük de olsa farklı bir atmosfer sunacağız. Spor ile eğlence ile kaynaşma ile geçecektir. Onun hazırlıklarını yoğun bir şekilde hazırlanıyoruz. Yapmış olduğumuz bu Engelliler Buluşması gün geçtikçe hem ülkemizde hem dünyamızda daha fazla ses getirmeye başladı. İnşallah bu yapacağımız yaptıklarımızın en iyisi olacak. Erciyes'te hafta sonları lokal bazda hazırlayacağımız aktivitelerimizle misafirlerimize Erciyes'te keyifli anlar geçirmek için bekleyeceğiz."