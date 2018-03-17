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Kaybolmaya yüz tutmuş kültürleri yeniden canlandırıyorlar

MEHMET UZEL Kayseri Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 17.3.2018
Kaybolmaya yüz tutmuş kültürleri yeniden canlandırıyorlar
Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce yaklaşık 5 yıldır verilen Türk halk oyunları kursuna 100'e yakın kişi katılıyor. Yaş ve meslek grubu fark etmeyen halk oyunları ekibinde öğretmenden doktora, mühendisten polise, üniversite öğrencisine kadar birçok kişi yer alıyor. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün uzun yıllardır Kayseri'nin ve Türk kültürünün gelişmesini, korunmasını, güçlenmesini sağlamak için faaliyetler yaptıklarını dile getiren Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, "Köy köy, kasaba kasaba gezip kaybolan kültürü ortaya çıkarıyoruz. Kaybolmaya yüz tutan kültürlerimiz de yine araştırma komisyonlarımız ile birlikte yeniden ortaya çıkartıp, Türk kültürüne kazandırmaya çalışıyoruz" diye konuştu. Türk Halk Oyunları Eğitimcisi Ahmet Namaldı, "Burada haftada 2 gün yaklaşık 3 saat eğitim veriliyor" dedi. Kursiyerlerden Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde Personel Şefi Mehmet Polat, "Eğitim günlerimizi iple çekiyoruz" diye konuştu. Kursa çift olarak katıldıklarını ifade eden öğretmen Duygu Baybure ve gıda mühendisi İhsan Baybure, halk oyunlarını çok söyledi. Bölümlerinin zor ve stresli olduğunu ifade eden tıp fkültesi öğrencisi Gülben Koçer ve diş hekimliği fakültesi öğrencisi Göktürk Altıntaş, halk oyunları ile stres attıklarını belirtti.
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