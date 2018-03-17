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Kayseri Şekerspor Güreş Takımı 2. oldu

Giriş Tarihi: 17.3.2018
Kayseri Şekerspor Güreş Takımı 2. oldu
Türkiye süper lig Greko-Romen güreş şampiyonası maçları Yozgat Rıza Kayaalp Salonunda yapıldı. Süper Ligin ilk 3 hafta müsabakalarının oynandığı karşılaşmalara 10 sıklette müsabakalara katılan Kayseri Şekerspor güreş takımı, Ankara EGO, Kasımpaşa, Konya Selçuklu Belediye, ASKİ, Yozgat 1959, İstanbul İhtisas Güreş takımlarının yer aldığı B Gurubunda 4 Puanla ikinci sırada yerini aldı. Türkiye süper lig Greko-Romen güreş şampiyonası müsabakalarına Temmuz ayında devam edileceği belirtildi.7-11 Mart 2018 tarihleri arasında Yozgat Rıza Kayaalp Salonunda yapılan süper lig Greko-Romen güreş şampiyonası maçlarında, Kayseri şeker spor güreş takımı İstanbul Güreş İhtisas takımını 8-2 yenerken, ASKİ güreş takımını da 6-4 yenerek Yozgat'tan da başarılarına başarı katarak döndü.
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Kayseri Şekerspor Güreş Takımı 2. oldu
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