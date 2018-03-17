Newton Katip Çelebi tanıtı

BUGÜN NELER OLDU

Erciyes Teknopark Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi, Newton- Katip Çelebi fonu tanıtım ve bilgilendirme semineri düzenledi. Fon ekibinden Pınar Çetin ve Aslı Akçayoz bilgilendirme yaptı. Düzenlenen etkinlikle ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof.Dr.Mahmut Doğan şunları söyledi: "Newton-Katip Celebi Fonu, Türkiye ile Birleşik Krallık (İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda) arasındaki bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla oluşturulan bir fon programıdır."